Animation nature à l’Etang du Follet Étang du Follet Savigny-le-Temple

Animation nature à l’Etang du Follet 20 et 21 septembre Étang du Follet Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Animation Nature à l’Etang du Follet

Journées européennes du patrimoine 2025

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les 20 et 21 septembre, PIE VERTE BIO 77 vous propose une matinée d’animation nature sur l’Etang du Follet, situé sur la commune de Cesson. Venez découvrir les différentes espèces d’oiseaux fréquentant le site. Vous serez accompagnés par notre guide nature qui vous aidera à identifier les oiseaux et à mieux les connaitre.

Prêt de jumelles et longues-vues sur place.

Sortie gratuite pour tous, réservation obligatoire par mail à pievertebio77@yahoo.fr ou par téléphone au 07 59 60 14 38.

Retrouvez nos actions et soutenez-nous sur notre site internet https://www.pievertebio77.fr/

Étang du Follet Route du Château-de-Saint-Leu 77240 Cesson Savigny-le-Temple 77240 Seine-et-Marne Île-de-France

Animation nature

PIE VERTE BIO 77