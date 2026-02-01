Animation nature Au coeur de l’étang La Chaise

Animation nature Au coeur de l’étang

Etang de la Pièce au Lard La Chaise Aube

Début : 2026-02-26 09:00:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

2026-02-26

Connaissez-vous l’étang de la Pièce au Lard et son écosystème ? Découvrez ce lieu naturel situé à deux pas de Soulaines-Dhuys avec le CPIE Sud Champagne !

Découvrez le temps d’une matinée, la biodiversité résidant au coeur des étangs de notre territoire. L’animateur vous parlera des petits animaux qui peuplent cet étang, du plus évident… à ceux que vous ne suspecteriez pas !

Attention, il est nécessaire de s’inscrire au préalable par téléphone ou par email. .

Etang de la Pièce au Lard La Chaise 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampagne.fr

