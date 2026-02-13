Animation Nature avec la LPO

Nouzilly Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:30:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir la saison des amours chez les oiseaux, le samedi 11 avril de 9h30 à 11h30 à Nouzilly. Animée par la LPO Indre-et-Loire, cette balade est l’occasion d’en apprendre plus sur les oiseaux. Inscrivez-vous auprès du service Tourisme.

Venez découvrir la saison des amours chez les oiseaux, le samedi 11 avril de 9h30 à 11h30 à Nouzilly. Le départ se fait place de la mairie.

Animée par la LPO Indre-et-Loire, cette balade est l’occasion d’en apprendre davantage sur les oiseaux que vous pouvez rencontrer !

ℹ Inscrivez-vous directement auprès du service Tourisme du Castelrenaudais 06 46 88 08 22 / caroline.moyer@cc-castelrenaudais.fr .

Nouzilly 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 46 88 08 22

English :

Come and discover the bird songs of the Choisille valley, on Saturday April 20 from 9.45am to 11.45am in Nouzilly. Departure from Place de la Mairie. Led by the LPO Indre-et-Loire, this walk is an opportunity to learn more about birds. Register with the Tourism Department.

L’événement Animation Nature avec la LPO Nouzilly a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE CASTELRENAUDAIS