ANIMATION NATURE Bois Claveau Forêt des dragons

Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Vous aimez vous promener en nature et en apprendre davantage sur les paysages qui vous entourent ? L’animation Bois Claveau Forêt des dragons vous invite à explorer, en famille, un site naturel rarement ouvert au public situé à Exireuil.

Au fil d’une balade commentée, petits et grands découvriront un lieu récemment renaturé, des zones humides vivantes et les nombreuses espèces qui y trouvent refuge, comme la salamandre tachetée, habitante discrète des bois humides.

Chloé Jean, chargée de mission au CPIE de Gâtine poitevine, vous accueillera à 14h30, avec Justine Vidal du CEN-NA, Christophe Bordes de la Fédé de pêche 79, Julien Grigorciuk du SMC.

Gratuit Inscription obligatoire

A partir de 10 ans adultes

prévoir ses bottes

Lieu Exireuil, précisé lors de l’inscription .

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 chloe@cpie79.fr

