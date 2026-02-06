ANIMATION NATURE Bois Claveau Forêt des dragons Exireuil

ANIMATION NATURE Bois Claveau Forêt des dragons

ANIMATION NATURE Bois Claveau Forêt des dragons Exireuil mercredi 18 février 2026.

ANIMATION NATURE Bois Claveau Forêt des dragons

Exireuil Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-18

Vous aimez vous promener en nature et en apprendre davantage sur les paysages qui vous entourent ? L’animation Bois Claveau Forêt des dragons vous invite à explorer, en famille, un site naturel rarement ouvert au public situé à Exireuil.

Au fil d’une balade commentée, petits et grands découvriront un lieu récemment renaturé, des zones humides vivantes et les nombreuses espèces qui y trouvent refuge, comme la salamandre tachetée, habitante discrète des bois humides.

Chloé Jean, chargée de mission au CPIE de Gâtine poitevine, vous accueillera à 14h30, avec Justine Vidal du CEN-NA, Christophe Bordes de la Fédé de pêche 79, Julien Grigorciuk du SMC.

Gratuit Inscription obligatoire
A partir de 10 ans adultes
prévoir ses bottes
Lieu Exireuil, précisé lors de l’inscription   .

Exireuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44  chloe@cpie79.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ANIMATION NATURE Bois Claveau Forêt des dragons

L’événement ANIMATION NATURE Bois Claveau Forêt des dragons Exireuil a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Haut Val De Sèvre