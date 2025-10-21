Animation nature champignons trognons. Grainville-la-Teinturière
Animation nature champignons trognons. Grainville-la-Teinturière mardi 21 octobre 2025.
Animation nature champignons trognons.
Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
Date(s) :
2025-10-21
Vous souhaitez découvrir le monde captivant des champignons ? Venez vous promener dans la forêt des Basses Eaux avec Elise. Elle vous initiera à leur reconnaissance. Sortie à objectif pédagogique, pas de cueillettes.
Enfants accompagnés d’un adulte.
RDV sur le parking des Basses-eaux à Grainville-le-Teinturière, à 14h.
Durée 2h.
Gratuit, mais réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux de l’office de tourisme (nombre de participants limité). .
Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63
English : Animation nature champignons trognons.
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation nature champignons trognons. Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre