Animation nature champignons trognons. Grainville-la-Teinturière

Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21

Vous souhaitez découvrir le monde captivant des champignons ? Venez vous promener dans la forêt des Basses Eaux avec Elise. Elle vous initiera à leur reconnaissance. Sortie à objectif pédagogique, pas de cueillettes.

Enfants accompagnés d’un adulte.

RDV sur le parking des Basses-eaux à Grainville-le-Teinturière, à 14h.

Durée 2h.

Gratuit, mais réservation obligatoire en ligne ou dans les bureaux de l’office de tourisme (nombre de participants limité). .

Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

