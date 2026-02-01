Animation nature Construction de cabanes et d’igloos à Youtons

Gounefay Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 16:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14

Construction de cabanes et d’igloos à Youtons. Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. Les activités seront adaptées en fonction de l’enneigement dans une version neige ou hors neige . .

Gounefay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 31 51 71 gounefay@grandpontarlier.fr

L’événement Animation nature Construction de cabanes et d’igloos à Youtons Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS