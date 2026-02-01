Animation nature Dans la peau du lynx Pontarlier
Gounefay Pontarlier Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00
2026-02-11 2026-02-18
Traces et indices de la faune sauvage Dans la peau du lynx . Pour les petits explorateurs en quête d’aventure. Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. Les activités seront adaptées en fonction de l’enneigement dans une version neige ou hors neige . .
Gounefay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 31 51 71 gounefay@grandpontarlier.fr
