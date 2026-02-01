Animation nature Dans la peau du lynx Pontarlier

Animation nature Dans la peau du lynx Pontarlier mercredi 11 février 2026.

Animation nature Dans la peau du lynx

Gounefay Pontarlier Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 10:00:00
fin : 2026-02-18 12:00:00

Date(s) :
2026-02-11 2026-02-18

Traces et indices de la faune sauvage Dans la peau du lynx . Pour les petits explorateurs en quête d’aventure. Pour les enfants à partir de 5 ans, sur inscription par téléphone ou par mail. Les activités seront adaptées en fonction de l’enneigement dans une version neige ou hors neige .   .

Gounefay Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 31 51 71  gounefay@grandpontarlier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation nature Dans la peau du lynx

L’événement Animation nature Dans la peau du lynx Pontarlier a été mis à jour le 2026-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS