Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propose le dimanche 18 mai une balade nature reconnaître les plantes comestibles au cœur des Prairies des Chènevières, sur la commune de Déols.

Cette animation est organisée dans le cadre de l’opération « Naturellement dehors ».

Inscription obligatoire (le lieu de rdv sera communiqué à l’inscription), la durée est de 3h00 et la longueur du parcours est d’environ 2 km.

Veuillez prévoir des bottes. .

English :

On Sunday May 18, the Conservatoire d?espaces naturels Centre-Val de Loire is offering a nature walk entitled « Recognizing edible plants » in the heart of the Prairies des Chènevières, in the commune of Déols.

German :

Das Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire bietet am Sonntag, den 18. Mai, einen Naturspaziergang zum Thema « Essbare Pflanzen erkennen » in den Prairies des Chènevières in der Gemeinde Déols an.

Italiano :

Domenica 18 maggio, il Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propone un’escursione naturalistica intitolata « Riconoscere le piante commestibili » nel cuore delle praterie di Chènevières, nel comune di Déols.

Espanol :

El domingo 18 de mayo, el Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire propone un paseo natural titulado « Reconocer las plantas comestibles » en el corazón de las praderas de Chènevières, en el municipio de Déols.

