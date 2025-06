Animation nature en famille Bye bye les moustiques Site naturel de Trotte-Lapin Moirax 8 juillet 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Animation nature en famille Bye bye les moustiques Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 10:00:00

fin : 2025-07-08 12:00:00

Date(s) :

2025-07-08

Découvrez l’univers de ces petites bêtes qui piquent ! Accompagné par Sylvie une professionnelle des huiles essentielles, fabriquez vos propres bracelets répulsifs anti-moustique.

Dès 5 ans. Rendez-vous à l’ancienne ferme de Trotte-Lapin.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin

Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English :

Discover the world of these little biting creatures! Accompanied by Sylvie, a professional in essential oils, make your own mosquito repellent bracelets.

Ages 5 and up. Meet at the old Trotte-Lapin farm.

German : Animation nature en famille Bye bye les moustiques

Entdecken Sie die Welt dieser kleinen, stechenden Tiere! Stellen Sie unter Anleitung von Sylvie, einer Fachfrau für ätherische Öle, Ihre eigenen Mückenschutzarmbänder her.

Ab 5 Jahren. Treffpunkt: Der alte Bauernhof von Trotte-Lapin.

Italiano :

Scoprite il mondo di queste piccole creature pungenti! Accompagnati da Sylvie, professionista degli oli essenziali, realizzate i vostri braccialetti antizanzare.

Dai 5 anni in su. Appuntamento alla vecchia fattoria Trotte-Lapin.

Espanol : Animation nature en famille Bye bye les moustiques

Descubra el mundo de estas pequeñas criaturas que pican Acompañado por Sylvie, profesional de los aceites esenciales, confeccione sus propias pulseras repelentes de mosquitos.

A partir de 5 años. Encuentro en la antigua granja Trotte-Lapin.

