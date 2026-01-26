Animation nature en famille Cocon d’hiver Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Animation nature en famille Cocon d’hiver Site naturel de Trotte-Lapin Moirax mercredi 11 février 2026.
Animation nature en famille Cocon d’hiver
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Le froid persiste et avec lui ses petits tracas… Confectionnez votre kit naturel mini bouillotte, baume à lèvres et tisanes maison pour un hiver plus doux.
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Animation nature en famille Cocon d’hiver
The cold persists and with it its little worries? Make your own natural kit: mini hot water bottle, lip balm and homemade herbal teas for a milder winter.
