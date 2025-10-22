Animation nature en famille Coup de pouce aux oiseaux Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

L’hiver arrive et les oiseaux de nos jardins vont avoir besoin de vous. Venez découvrir les oiseaux qui vivent près de chez-vous et aidez-les à passer l’hiver en confectionnant vos propres boules de graines. Tout public. Rendez-vous à l’ancienne ferme de Trotte-Lapin.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 79 55 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Coup de pouce aux oiseaux

Winter is coming, and the birds in our gardens are going to need your help. Come and discover the birds that live near you, and help them get through the winter by making your own seed balls. Open to all. Meet at the old Trotte-Lapin farm.

German : Animation nature en famille Coup de pouce aux oiseaux

Der Winter kommt und die Vögel in unseren Gärten brauchen deine Hilfe. Entdecken Sie die Vögel, die in Ihrer Nähe leben, und helfen Sie ihnen, den Winter zu überstehen, indem Sie Ihre eigenen Samenbälle herstellen. Für die gesamte Öffentlichkeit. Treffpunkt: Der alte Bauernhof von Trotte-Lapin.

Italiano :

L’inverno sta arrivando e gli uccelli dei nostri giardini avranno bisogno del vostro aiuto. Venite a scoprire gli uccelli che vivono vicino a voi e aiutateli a superare l’inverno creando le vostre palline di semi. Aperto al pubblico. Appuntamento alla vecchia fattoria Trotte-Lapin.

Espanol : Animation nature en famille Coup de pouce aux oiseaux

Se acerca el invierno y los pájaros de nuestros jardines van a necesitar tu ayuda. Ven a descubrir los pájaros que viven cerca de ti y ayúdales a pasar el invierno fabricando tus propias bolas de semillas. Abierto al público en general. Encuentro en la antigua granja Trotte-Lapin.

