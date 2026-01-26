Animation nature en famille Cuisine Sauvage Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Cuisine Sauvage

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Partez en balade gourmande, à la recherche de plantes comestibles, transformez-les en recettes surprenantes et partagez la dégustation finale.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 79 55 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Cuisine Sauvage

Take a gourmet stroll in search of edible plants, transform them into surprising recipes and share the final tasting.

