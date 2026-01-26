Animation nature en famille Douce Argile Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Douce Argile

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Vivez une expérience sensorielle unique ! Plongez vos mains dans l’argile, explorez ses bienfaits et modelez vos propres créations. Un moment ressourçant où vous repartirez avec vos soins faits main.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Douce Argile

Enjoy a unique sensory experience! Immerse your hands in clay, explore its benefits and model your own creations. A rejuvenating moment where you’ll leave with your own handmade treatments.

L’événement Animation nature en famille Douce Argile Moirax a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Destination Agen