Animation nature en famille Douce Argile Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Animation nature en famille Douce Argile Site naturel de Trotte-Lapin Moirax mercredi 11 février 2026.
Animation nature en famille Douce Argile
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Vivez une expérience sensorielle unique ! Plongez vos mains dans l’argile, explorez ses bienfaits et modelez vos propres créations. Un moment ressourçant où vous repartirez avec vos soins faits main.
Vivez une expérience sensorielle unique ! Plongez vos mains dans l’argile, explorez ses bienfaits et modelez vos propres créations. Un moment ressourçant où vous repartirez avec vos soins faits main. .
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation nature en famille Douce Argile
Enjoy a unique sensory experience! Immerse your hands in clay, explore its benefits and model your own creations. A rejuvenating moment where you’ll leave with your own handmade treatments.
L’événement Animation nature en famille Douce Argile Moirax a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Destination Agen