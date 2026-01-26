Animation nature en famille Ecovannerie Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18
Célia vous initie à l’écovannerie en papier, à partir de matériaux durables et respectueux de l’environnement. Venez découvrir les techniques de vannerie et créer des objets uniques et originaux en papier recyclé.
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
English : Animation nature en famille Ecovannerie
Célia introduces you to paper ecovannerie, using sustainable, environmentally-friendly materials. Come and discover basket-making techniques and create unique and original objects from recycled paper.
