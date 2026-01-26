Animation nature en famille Ecovannerie Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Ecovannerie

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Célia vous initie à l’écovannerie en papier, à partir de matériaux durables et respectueux de l’environnement. Venez découvrir les techniques de vannerie et créer des objets uniques et originaux en papier recyclé.

Célia vous initie à l’écovannerie en papier, à partir de matériaux durables et respectueux de l’environnement. Venez découvrir les techniques de vannerie et créer des objets uniques et originaux en papier recyclé. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation nature en famille Ecovannerie

Célia introduces you to paper ecovannerie, using sustainable, environmentally-friendly materials. Come and discover basket-making techniques and create unique and original objects from recycled paper.

L’événement Animation nature en famille Ecovannerie Moirax a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Destination Agen