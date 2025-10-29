Animation nature en famille Graine de douceur Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Pour les parents Passez l’hiver au chaud grâce à Caro et Fred. Elles vous initient à la couture pour confectionner vos bouillottes en graines.

Pour les enfants Du tournesol au pissenlit, chacun a sa stratégie ! Décortiquez et manipulez ces petites graines pour laisser votre créativité s’exprimer.

Repartez avec votre souvenir.

Tout public.

Rendez-vous à l’ancienne ferme de Trotte-Lapin. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 79 55 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Graine de douceur

For parents: Introduction to sewing to make your own seed hot-water bottles: Shell and manipulate these little seeds. Leave with your own souvenir. Open to all. Meet at the old Trotte-Lapin farm.

German : Animation nature en famille Graine de douceur

Für Eltern:Einführung in das Nähen, um Ihre Wärmflaschen aus Samen herzustellen.Für Kinder Schälen und manipulieren Sie die kleinen Samen. Nehmen Sie Ihr Souvenir mit nach Hause. Für die ganze Öffentlichkeit. Treffpunkt: Der alte Bauernhof von Trotte-Lapin.

Italiano :

Per i genitori: un’introduzione al cucito per realizzare le proprie borse dell’acqua calda con i semi: Smontate questi piccoli semi e giocate con loro. Tornate a casa con il vostro souvenir. Aperto al pubblico. Appuntamento alla vecchia fattoria Trotte-Lapin.

Espanol : Animation nature en famille Graine de douceur

Para los padres: Una introducción a la costura para hacer tus propias bolsas de agua caliente con semillas: Desmonta estas semillitas y juega con ellas. Vuelve a casa con tu propio recuerdo. Abierto al público. Encuentro en la antigua granja Trotte-Lapin.

