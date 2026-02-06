Animation nature en famille Les gardiens du potager Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Les gardiens du potager

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Avec le printemps, le jardinier est débordé ! Aidez-le à attirer les amis du jardin et à protéger ses récoltes des petits grignoteurs. Repartez avec vos plantations.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 79 55 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Les gardiens du potager

Spring is a busy time for gardeners! Help him attract garden friends and protect his crops from nibblers. Take your plantations home with you.

