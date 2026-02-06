Animation nature en famille Panique au ruisseau Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Panique au ruisseau

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Le ruisseau de Trotte-Lapin est contaminé, ses habitants sont en danger ! Enfilez vos bottes et partez à l’aventure avec Cédric, technicien de la fédération de pêche 47, pour sauver les habitants de la Jorle.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Panique au ruisseau

The Trotte-Lapin stream is contaminated, and its inhabitants are in danger! Put on your boots and set off on an adventure with Cédric, a technician from the 47 fishing federation, to save the inhabitants of the Jorle.

