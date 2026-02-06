Animation nature en famille Panique au ruisseau Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Animation nature en famille Panique au ruisseau Site naturel de Trotte-Lapin Moirax mercredi 15 avril 2026.
Animation nature en famille Panique au ruisseau
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Le ruisseau de Trotte-Lapin est contaminé, ses habitants sont en danger ! Enfilez vos bottes et partez à l’aventure avec Cédric, technicien de la fédération de pêche 47, pour sauver les habitants de la Jorle.
Le ruisseau de Trotte-Lapin est contaminé, ses habitants sont en danger ! Enfilez vos bottes et partez à l’aventure avec Cédric, technicien de la fédération de pêche 47, pour sauver les habitants de la Jorle. .
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Animation nature en famille Panique au ruisseau
The Trotte-Lapin stream is contaminated, and its inhabitants are in danger! Put on your boots and set off on an adventure with Cédric, a technician from the 47 fishing federation, to save the inhabitants of the Jorle.
L’événement Animation nature en famille Panique au ruisseau Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen