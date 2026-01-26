Animation nature en famille Patte après Patte Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Patte après Patte

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Saurez-vous trouver qui vit dans la forêt ? Comme des détectives, recherchez les traces laissées par les animaux. Confectionnez un moulage d’empreinte et votre propre empreintoscope.

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English : Animation nature en famille Patte après Patte

Can you find out who lives in the forest? Like detectives, look for animal tracks. Make a footprint cast and your very own empreintoscope.

