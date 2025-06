Animation nature en famille Peinture Végétale Site naturel de Trotte-Lapin Moirax 9 juillet 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Animation nature en famille Peinture Végétale Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Découvrez l’univers de ces petites bêtes qui piquent ! Accompagné par Sylvie une professionnelle des huiles essentielles, fabriquez vos propres bracelets répulsifs anti-moustique.

Dès 5 ans. Rendez-vous à l’ancienne ferme de Trotte-Lapin.

Apprenez à concocter des peintures naturelles et vivez une expérience artistique pleine de couleurs.

Une animation ludique et créative qui plaira à toute la famille !

Dès 5 ans.

Rendez-vous à l’ancienne ferme de Trotte-Lapin. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin

Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

English :

Discover the world of these little biting creatures! Accompanied by Sylvie, a professional in essential oils, make your own mosquito repellent bracelets.

Ages 5 and up. Meet at the old Trotte-Lapin farm.

German : Animation nature en famille Peinture Végétale

Entdecken Sie die Welt dieser kleinen, stechenden Tiere! Stellen Sie unter Anleitung von Sylvie, einer Fachfrau für ätherische Öle, Ihre eigenen Mückenschutzarmbänder her.

Ab 5 Jahren. Treffpunkt: Der alte Bauernhof von Trotte-Lapin.

Italiano :

Scoprite il mondo di queste piccole creature pungenti! Accompagnati da Sylvie, professionista degli oli essenziali, realizzate i vostri braccialetti antizanzare.

Dai 5 anni in su. Appuntamento alla vecchia fattoria Trotte-Lapin.

Espanol : Animation nature en famille Peinture Végétale

Descubra el mundo de estas pequeñas criaturas que pican Acompañado por Sylvie, profesional de los aceites esenciales, confeccione sus propias pulseras repelentes de mosquitos.

A partir de 5 años. Encuentro en la antigua granja Trotte-Lapin.

