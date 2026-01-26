Animation nature en famille Réveillez la nature Site naturel de Trotte-Lapin Moirax

Animation nature en famille Réveillez la nature

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le printemps arrive ! Georges le rouge-gorge impatient veut réveiller la nature en chantant ! Est-elle vraiment prête ? Rejoignez-le pour découvrir les petits signes qui annoncent l’arrivée du printemps.

Le printemps arrive ! Georges le rouge-gorge impatient veut réveiller la nature en chantant ! Est-elle vraiment prête ? Rejoignez-le pour découvrir les petits signes qui annoncent l’arrivée du printemps. .

Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 47 97 91 trottelapin@agglo-agen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation nature en famille Réveillez la nature

Spring is on its way! Georges the impatient robin wants to awaken nature by singing! But is she really ready? Join him to discover the little signs that herald the arrival of spring.

L’événement Animation nature en famille Réveillez la nature Moirax a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Destination Agen