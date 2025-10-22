Animation nature en famille Scrutons les champignons Site naturel de Trotte-Lapin Moirax
Animation nature en famille Scrutons les champignons
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Autour d’une balade et d’ateliers ludiques, découvrez les mystères de ces drôles d’êtres vivants. Dès 7 ans. Rendez-vous à l’ancienne ferme de Trotte-Lapin.
Site naturel de Trotte-Lapin Route de Trotte Lapin Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 26 79 55 trottelapin@agglo-agen.fr
English :
Discover the mysteries of these strange creatures with a walk and fun workshops. Ages 7 and up. Meet at the old Trotte-Lapin farm.
German :
Entdecken Sie bei einem Spaziergang und spielerischen Workshops die Geheimnisse dieser seltsamen Lebewesen. Ab 7 Jahren. Treffpunkt: Der alte Bauernhof von Trotte-Lapin.
Italiano :
Scoprite i misteri di queste strane creature con una passeggiata e divertenti laboratori. Dai 7 anni in su. Ritrovo presso l’antica fattoria Trotte-Lapin.
Espanol :
Descubre los misterios de estas extrañas criaturas con un paseo y divertidos talleres. A partir de 7 años. Encuentro en la antigua granja Trotte-Lapin.
