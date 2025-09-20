Animation nature en famille (teinture végétale) St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon

Animation nature en famille (teinture végétale) St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon samedi 20 septembre 2025.

Animation nature en famille (teinture végétale)

St Maurice de Lignon Parc de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Il existe de nombreuses techniques de teinture pour les textiles !

Venez donc découvrir les plantes vous apprendrez à connaître quelques plantes qui colorent, les

méthodes de teintures végétales

St Maurice de Lignon Parc de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr

English :

There are many textile dyeing techniques!

Come and discover plants: you’ll learn about some of the plants that dye, the

plant dyeing methods

German :

Es gibt viele verschiedene Techniken, um Textilien zu färben!

Kommen Sie also mit auf eine pflanzliche Entdeckungsreise: Sie lernen einige Pflanzen kennen, die färben, die

pflanzenfärbemethoden

Italiano :

Le tecniche di tintura tessile sono tante!

Venite a scoprire di più sulle piante: imparerete a conoscere alcune delle piante che tingono, i

metodi di tintura vegetale

Espanol :

Existen muchas técnicas de teñido textil

Venga y descubra más cosas sobre las plantas: conocerá algunas de las plantas que tiñen, los

métodos de teñido de plantas

