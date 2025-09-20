Animation nature en famille (teinture végétale) St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon
Animation nature en famille (teinture végétale) St Maurice de Lignon Saint-Maurice-de-Lignon samedi 20 septembre 2025.
Animation nature en famille (teinture végétale)
St Maurice de Lignon Parc de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 12:00:00
2025-09-20
Il existe de nombreuses techniques de teinture pour les textiles !
Venez donc découvrir les plantes vous apprendrez à connaître quelques plantes qui colorent, les
méthodes de teintures végétales
.
St Maurice de Lignon Parc de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 57 76 82 45 parentalite@cc-des-sucs.fr
English :
There are many textile dyeing techniques!
Come and discover plants: you’ll learn about some of the plants that dye, the
plant dyeing methods
German :
Es gibt viele verschiedene Techniken, um Textilien zu färben!
Kommen Sie also mit auf eine pflanzliche Entdeckungsreise: Sie lernen einige Pflanzen kennen, die färben, die
pflanzenfärbemethoden
Italiano :
Le tecniche di tintura tessile sono tante!
Venite a scoprire di più sulle piante: imparerete a conoscere alcune delle piante che tingono, i
metodi di tintura vegetale
Espanol :
Existen muchas técnicas de teñido textil
Venga y descubra más cosas sobre las plantas: conocerá algunas de las plantas que tiñen, los
métodos de teñido de plantas
L’événement Animation nature en famille (teinture végétale) Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2025-09-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire