Animation nature famille Arrigny samedi 7 mars 2026.
Bois de l’Argentolle Arrigny Marne
Tarif : – –
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Enfants: Parcours faune et flore au lac du der. Adultes:Bain de forêt lâcher-prise et apaiser le mental. Partage et découvertes,goûter.Tout public
Bois de l’Argentolle Arrigny 51290 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39
English : Animation nature famille
Children: Wildlife trail at Lac du Der. Adults: Forest bath to let go and calm the mind. Sharing and discoveries, snack.
L’événement Animation nature famille Arrigny a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne