Animation nature famille Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière

Animation nature famille

La Cornée du Der Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière Haute-Marne

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Tout public

Enfants Reconnaissance des arbres,fabrication d’arc et tir. Adultes Bain de forêt développer force,courage et vitalité au contact d’un arbre de plus de 300 ans. Partage des découvertes et goûter. .

La Cornée du Der Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière 52290 Haute-Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39

