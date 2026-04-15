Animation nature La magie du bleu (cyanotypes) Jardin des Amouhoques Le Mesnil-Durdent

Le Mesnil-Durdent

Animation nature La magie du bleu (cyanotypes)

Jardin des Amouhoques 10 Rue des Fougères Le Mesnil-Durdent Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez découvrir la technique du cyanotype, cet ancien procédé d’impression solaire. Vous repartirez avec vos créations ludiques, colorées et naturelles. Une bonne occasion de fêter la nature et de préparer la fête des mères !

> A partir de 6 ans

> De 10h à 12h

> RDV au jardin des Amouhoques, devant la mairie

> Gratuit, sur réservation obligatoire, nombre de places limité .

Jardin des Amouhoques 10 Rue des Fougères Le Mesnil-Durdent 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Animation nature La magie du bleu (cyanotypes)

L’événement Animation nature La magie du bleu (cyanotypes) Le Mesnil-Durdent a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre