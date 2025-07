Animation nature La mare Saintes

Animation nature La mare Saintes mercredi 16 juillet 2025.

Animation nature La mare

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

Date(s) :

2025-07-16

En famille, entre amis, ou par simple curiosité, partez à la découverte des mares de La Palu et des habitants qu’elles abritent.

.

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

With family or friends, or simply out of curiosity, discover the ponds of La Palu and the inhabitants they shelter.

German :

Entdecken Sie mit der Familie, mit Freunden oder aus reiner Neugier die Tümpel von La Palu und die Bewohner, die sie beherbergen.

Italiano :

Con la famiglia, gli amici o per semplice curiosità, scoprite gli stagni di La Palu e le persone che vi abitano.

Espanol :

En familia, con amigos o simplemente por curiosidad, descubra las lagunas de La Palu y a sus habitantes.

L’événement Animation nature La mare Saintes a été mis à jour le 2025-07-09 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge