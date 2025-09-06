Animation nature L’art du dessin naturaliste Saintes

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2025-09-06 14:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Prenez le temps d’observer, de capter un instant, une forme, une couleur et de la dessiner grâce aux conseils avisés de Jacky Jousson, illustrateur charentais qui a notamment dessiné 80 planches botaniques du livre Le Chemin des Herbes .

English :

Take the time to observe, capture a moment, a shape, a color and draw it with the help of Jacky Jousson, an illustrator from the Charente region who drew 80 botanical plates for the book « Le Chemin des Herbes ».

German :

Nehmen Sie sich Zeit zum Beobachten, fangen Sie einen Moment, eine Form, eine Farbe ein und zeichnen Sie sie unter der fachkundigen Anleitung von Jacky Jousson, einem Illustrator aus der Charente, der unter anderem 80 botanische Tafeln für das Buch « Le Chemin des Herbes » gezeichnet hat.

Italiano :

Prendetevi il tempo per osservare, catturare un momento, una forma, un colore e disegnarlo con l’aiuto di Jacky Jousson, un illustratore della Charente che ha disegnato 80 tavole botaniche per il libro « Le Chemin des Herbes ».

Espanol :

Tómese su tiempo para observar, captar un momento, una forma, un color y dibujarlo con la ayuda de Jacky Jousson, ilustrador de Charente que dibujó 80 láminas botánicas para el libro « Le Chemin des Herbes ».

