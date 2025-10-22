Animation Nature Le grand voyage des oiseaux migrateurs Saintes

Parking de la Palu (RDV) Saintes

22 octobre 2025 15:00:00

22 octobre 2025

Chaque année, des oiseaux traversent mers et continents pour effectuer leur grand voyage la migration. Armés de patience et d’une bonne paire de jumelles, nous n’avons qu’à lever les yeux au ciel pour suivre un court instant leur trajectoire…

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

Every year, birds cross seas and continents to make their great journey: migration. Armed with patience and a good pair of binoculars, all we have to do is raise our eyes to the sky to follow their trajectory for a brief moment…

German :

Jedes Jahr überqueren Vögel Meere und Kontinente, um sich auf ihre große Reise zu begeben: die Migration. Mit Geduld und einem guten Fernglas bewaffnet, müssen wir nur in den Himmel schauen, um für einen kurzen Moment ihre Flugbahn zu verfolgen…

Italiano :

Ogni anno gli uccelli attraversano mari e continenti per compiere il loro grande viaggio: la migrazione. Armati di pazienza e di un buon binocolo, basta alzare gli occhi al cielo per seguire la loro traiettoria per un breve periodo…

Espanol :

Cada año, las aves cruzan mares y continentes para realizar su gran viaje: la migración. Armados de paciencia y un buen par de prismáticos, basta con levantar la vista al cielo para seguir su trayectoria durante un rato…

