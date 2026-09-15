Animation Nature – Le grand voyage des oiseaux migrateurs Saintes
mercredi 21 octobre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Animation Nature – Le grand voyage des oiseaux migrateurs
Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 09:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Chaque automne, ils reprennent la route. Des milliers de kilomètres, au-dessus des mers et des continents, pour un voyage hors du commun. Et nous ? On lève juste les yeux !
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Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47
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English :
Every fall, they take to the skies again. Thousands of kilometers, over seas and continents, on an extraordinary journey. And us? We just look up!
L’événement Animation Nature – Le grand voyage des oiseaux migrateurs Saintes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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