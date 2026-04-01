Animation nature le printemps nocturne Rue du Dessous des Bois Vittefleur
Animation nature le printemps nocturne Rue du Dessous des Bois Vittefleur mercredi 15 avril 2026.
Animation nature le printemps nocturne
Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel (RDV sous le porche d’entrée) Vittefleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:00:00
fin : 2026-04-15 22:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Elise vous donne rendez-vous au lac de Caniel pour une balade crépusculaire à la découverte de la nature cauchoise.
A la nuit tombante, les animaux sauvages s’éveillent. Venez découvrir le monde extraordinaire de la faune nocturne avec Elise.
> A partir de 5 ans
> De 20h à 22h
> RDV Lac de Caniel (sous le porche d’entrée)
> Animation gratuite sur réservation obligatoire par téléphone ou dans l’un des bureaux de l’office de tourisme. Nombre de places limité .
Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel (RDV sous le porche d’entrée) Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr
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English : Animation nature le printemps nocturne
L’événement Animation nature le printemps nocturne Vittefleur a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre