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Animation nature le printemps nocturne Rue du Dessous des Bois Vittefleur

Animation nature le printemps nocturne Rue du Dessous des Bois Vittefleur mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Rue du Dessous des Bois

Adresse : Lac de Caniel (RDV sous le porche d'entrée)

Ville : 76450 Vittefleur

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Animation nature le printemps nocturne

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel (RDV sous le porche d’entrée) Vittefleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 20:00:00
fin : 2026-04-15 22:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Elise vous donne rendez-vous au lac de Caniel pour une balade crépusculaire à la découverte de la nature cauchoise.
A la nuit tombante, les animaux sauvages s’éveillent. Venez découvrir le monde extraordinaire de la faune nocturne avec Elise.

> A partir de 5 ans
> De 20h à 22h
> RDV Lac de Caniel (sous le porche d’entrée)
> Animation gratuite sur réservation obligatoire par téléphone ou dans l’un des bureaux de l’office de tourisme. Nombre de places limité   .

Rue du Dessous des Bois Lac de Caniel (RDV sous le porche d’entrée) Vittefleur 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63  info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Animation nature le printemps nocturne

L’événement Animation nature le printemps nocturne Vittefleur a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre