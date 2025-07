Animation nature le retour de la biodiversité sur les prairies Départ voie verte Raon-l’Étape

Animation nature le retour de la biodiversité sur les prairies Départ voie verte Raon-l’Étape dimanche 3 août 2025.

Animation nature le retour de la biodiversité sur les prairies

Départ voie verte Chemin du Robin Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-08-03 10:00:00

fin : 2025-08-03 12:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Admirez et apprenez à connaître et reconnaître les espèces des prairies de la Vallée de la Plaine ! ça en vaut la « plaine » ! Sortie gratuite avec Emma Heimburger, animatrice nature au CEN Lorraine. Rendez-vous au départ de la voie verte.Tout public

Départ voie verte Chemin du Robin Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

English :

Admire and learn to recognize the species of meadows in the Vallée de la Plaine! It’s worth the « plaine »! Free outing with Emma Heimburger, nature coordinator at CEN Lorraine. Meet at the start of the greenway.

German :

Bewundern Sie die Arten der Wiesen im Tal der Plaine und lernen Sie sie kennen und erkennen! Es lohnt sich, die « Plaine » zu besuchen! Kostenloser Ausflug mit Emma Heimburger, Naturanimatorin beim CEN Lothringen. Treffpunkt am Start des Grünen Weges.

Italiano :

Ammirate e imparate a conoscere e a riconoscere le specie di prati della Vallée de la Plaine: vale la pena di fare la « plaine »! Escursione gratuita con Emma Heimburger, coordinatrice naturalistica del CEN Lorraine. Ritrovo all’inizio della greenway.

Espanol :

Admire y aprenda a conocer y reconocer las especies de los prados de la Vallée de la Plaine ¡Vale la « plaine »! Excursión gratuita con Emma Heimburger, coordinadora de naturaleza del CEN Lorraine. Encuentro al inicio de la vía verde.

