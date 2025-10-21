Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds ! Lieu-dit Les Boucheries Saint-Laurent-sur-Sèvre

Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds ! Lieu-dit Les Boucheries Saint-Laurent-sur-Sèvre mardi 21 octobre 2025.

Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds !

Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-28

.

Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Saint-Laurent-sur-Sèvre 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds ! Saint-Laurent-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-09-05 par CDT85