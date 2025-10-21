Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds ! Lieu-dit Les Boucheries Saint-Laurent-sur-Sèvre
Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds ! Lieu-dit Les Boucheries Saint-Laurent-sur-Sèvre mardi 21 octobre 2025.
Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds !
Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Saint-Laurent-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 15:00:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-28
.
Lieu-dit Les Boucheries La Cité des Oiseaux Saint-Laurent-sur-Sèvre 85130 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 67 60 60 citeoiseaux@vendee.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Animation Nature Le sol un mini-monde sous nos pieds ! Saint-Laurent-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-09-05 par CDT85