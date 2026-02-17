Épothémont

Animation nature Les bruits de la nuit

9 rue de la Fontaine Épothémont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 21:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

La nuit s’apprête à tomber… Ouvrez grand vos oreilles ! Partez en pleine nature en compagnie du CPIE Sud Champagne pour une sortie nocturne insolite. Ecoutez des sons uniques, auxquels vous n’avez peut-être jamais prêté attention… et découvrez la faune nocturne qui se cache derrière ces mélodies de la nuit ! L’animateur du CPIE vous lèguera tous les secrets de ces animaux qui se réveillent à la tombée de la nuit.

Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .

9 rue de la Fontaine Épothémont 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampgne.fr

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English :

L’événement Animation nature Les bruits de la nuit Épothémont a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne