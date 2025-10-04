Animation nature, Les lichens, surprenante symbiose ! Réserve des Huttes Nalliers

Animation nature, Les lichens, surprenante symbiose ! Réserve des Huttes Nalliers samedi 4 octobre 2025.

Animation nature, Les lichens, surprenante symbiose !

Réserve des Huttes Les huttes Nalliers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04 2025-10-05

Résultats de la fusion entre différents organismes vivants, les lichens prennent dans la nature des formes aussi variée que singulières ! Partez à leur recherche sur les écorces, sols, pierres, et observez à la binoculaire ces êtres colorés et surprenants. Animation proposée dans le cadre de la Fête

Résultats de la fusion entre différents organismes vivants, les lichens prennent dans la nature des formes aussi variée que singulières ! Partez à leur recherche sur les écorces, sols, pierres, et observez à la binoculaire ces êtres colorés et surprenants. Animation proposée dans le cadre de la Fête de la Science.

Gratuit

Tout public à partir de 8 ans

Durée 2h

Réservation obligatoire places limitées

Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la météo .

Réserve des Huttes Les huttes Nalliers 85370 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 69 80 sortiesnature@vendee.fr

English :

The result of a fusion between different living organisms, lichens take on forms in nature that are as varied as they are unusual! Look for them on bark, soil and stones, and observe these colorful and surprising creatures through binoculars. Animation offered as part of the Fête

German :

Flechten sind das Ergebnis der Verschmelzung verschiedener Lebewesen und nehmen in der Natur ebenso vielfältige wie einzigartige Formen an! Machen Sie sich auf die Suche nach ihnen auf Rinden, Böden, Steinen und beobachten Sie diese farbenfrohen und überraschenden Wesen unter dem Binokular. Im Rahmen des Festes angebotene Animation

Italiano :

Frutto della fusione di diversi organismi viventi, i licheni assumono in natura forme tanto varie quanto insolite! Cercateli su cortecce, terra e pietre e osservate queste creature colorate e sorprendenti con un binocolo. Evento organizzato nell’ambito della Festa

Espanol :

Fruto de la fusión de diferentes organismos vivos, los líquenes adoptan en la naturaleza formas tan variadas como insólitas Búsquelos en la corteza, el suelo y las piedras, y observe con prismáticos a estos seres coloridos y sorprendentes. Evento organizado en el marco de la Fiesta

L’événement Animation nature, Les lichens, surprenante symbiose ! Nalliers a été mis à jour le 2025-08-25 par CDT85