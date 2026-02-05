Animation Nature Les oiseaux forestiers Saintes

Animation Nature Les oiseaux forestiers

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Ouvrez grand les yeux et les oreilles !

Partez à la rencontre des oiseaux forestiers et découvrez leurs secrets lors d’une sortie animée par la LPO, engagée depuis des années dans la préservation des oiseaux et de la biodiversité.

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

Open your eyes and ears wide!

Come and meet the forest birds and discover their secrets during an outing led by the LPO, which has been committed to the preservation of birds and biodiversity for many years.

