Animation nature Les trésors sauvages du Grand Verdat Épothémont lundi 23 février 2026.
9 rue de la Fontaine Épothémont Aube
Début : 2026-02-23 10:00:00
fin : 2026-02-23 15:30:00
2026-02-23
Nouvellement classé Espace Naturel Sensible, classé parmi les sites Ramsar Etangs Champagne Humide, l’étang du Grand Verdat offre une riche biodiversité.
Découvrez la gestion ainsi que la mosaïque de milieux qui composent le site avec le CPIE Sud-Champagne. Découvrez les mares lors d’une matinée et enchaînez sur la visite du sentier pédagogique l’après-midi !
Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .
+33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampgne.fr
