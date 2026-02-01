Animation nature Les trésors sauvages du Grand Verdat Épothémont

Animation nature Les trésors sauvages du Grand Verdat

9 rue de la Fontaine Épothémont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-02-23 15:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Nouvellement classé Espace Naturel Sensible, classé parmi les sites Ramsar Etangs Champagne Humide, l’étang du Grand Verdat offre une riche biodiversité.

Découvrez la gestion ainsi que la mosaïque de milieux qui composent le site avec le CPIE Sud-Champagne. Découvrez les mares lors d’une matinée et enchaînez sur la visite du sentier pédagogique l’après-midi !

Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .

9 rue de la Fontaine Épothémont 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampgne.fr

