Animation nature L’été sur la pelouse Rdv devant l’église Nançois-sur-Ornain

Nançois-sur-Ornain

Animation nature L’été sur la pelouse

Rdv devant l’église 8 Rue de l’église Nançois-sur-Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Cette petite pelouse, autrefois plus vaste, est un vrai concentré de nature de par son profil écorché vif. Découverte grand angle. Prêt de loupes et jumelles. Vous repartirez avec des mots à méditer. Animation pour tous. En prime beau point de vue sur la confluence du Malval et de l’Ornain.

Animation gratuite avec Nicolas Avril, animateur nature au CEN lorraine. Réservation obligatoire.

Rendez vous devant l’église à 14h, puis covoiturage jusqu’au site.Tout public

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Rdv devant l’église 8 Rue de l’église Nançois-sur-Ornain 55500 Meuse Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

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English :

This small meadow, once much larger, is a true haven of nature thanks to its rugged, rugged landscape. Wide-angle view. Bring magnifying glasses and binoculars. You’ll leave with food for thought. Activities for everyone. Bonus: a beautiful view of the confluence of the Malval and Ornain rivers.

Free event led by Nicolas Avril, nature guide at CEN Lorraine. Reservations required.

Meet in front of the church at 2:00 p.m., then carpool to the site.

L’événement Animation nature L’été sur la pelouse Nançois-sur-Ornain a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SUD MEUSE