Animation nature – L’été sur la pelouse Rue Jeanne d’Arc Salmagne

Informations pratiques

Salmagne

Animation nature – L’été sur la pelouse

Rue Jeanne d’Arc Rdv devant l’église Salmagne Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-09-16

Sur les flancs de la petite vallée du ruisseau de Salmagne : partez à la découverte des richesses de la pelouse et de l’étonnante petite forêt de « sapins » de la Sirotte où se pressent les siroteurs de toutes écailles et les animaux sauteurs. Des loupes à main seront prêtées pour observer de plus près les merveilles de la nature et goûter pleinement à ces instants de poésie.

Rendez-vous à 14h devant l’église puis covoiturage jusqu’au site.

Gratuit. Réservation obligatoire par tél ou mail à animation@cen-lorraine.fr en indiquant un numéro de téléphone.Tout public

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Rue Jeanne d’Arc Rdv devant l’église Salmagne 55000 Meuse Grand Est +33 3 87 03 00 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the slopes of the small valley of the Salmagne Stream: set out to discover the treasures of the meadow and the astonishing little grove of “fir trees” at La Sirotte, where water striders of all sizes and leaping animals gather. Handheld magnifying glasses will be provided so you can get a closer look at nature’s wonders and fully savor these poetic moments.

Meet at 2:00 p.m. in front of the church, then carpool to the site.

Free. Reservations required by phone or email at animation@cen-lorraine.fr; please include a phone number.

L’événement Animation nature – L’été sur la pelouse Salmagne a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE