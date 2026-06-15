Animation nature l’herbier des fossés Ermenouville
Animation nature l’herbier des fossés Ermenouville vendredi 7 août 2026.
Ermenouville
Animation nature l’herbier des fossés
Mairie Ermenouville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Atelier créatif autour de la botanique.
Venez découvrir les plantes des fossés et plongez dans l’univers poétique du végétal en compagnie d’Alice. Elle vous accompagnera pour exprimer votre créativité dans la composition d’un herbier reflet de votre balade.
> A partir de 3 ans
> De 14h à 16h
> RDV devant la mairie d’Ermenouville
> Animation gratuite sur réservation obligatoire, nombre de place limité .
Mairie Ermenouville 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63
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English : Animation nature l’herbier des fossés
L’événement Animation nature l’herbier des fossés Ermenouville a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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