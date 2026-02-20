Animation nature mystères et voix de la nuit

Beurey-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 20:45:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Laissez-vous guider à la tombée du jour pour une immersion au cœur de la vie nocturne.

Entre crépuscule et obscurité, partez à l’écoute des sons de la nuit le chant discret des rapaces nocturnes, le bruissement des chauves-souris ou le froissement d’un hérisson dans les feuilles.

Une expérience sensorielle pour découvrir autrement la nature qui s’éveille quand le monde s’endort.

Inscriptions ouvertes jusqu’à la veille de la sortie. Lieu de rendez-vous précisé aux inscrits.

Gratuit.Tout public

0 .

Beurey-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 h.philouze@meusenature.fr

English :

Let us guide you at dusk for an immersion in the heart of nightlife.

Between twilight and darkness, listen out for the sounds of the night: the discreet song of nocturnal birds of prey, the rustle of bats or the rustle of a hedgehog in the leaves.

A sensory experience to discover nature in a different way, as it awakens when the world falls asleep.

Registration open until the day before the outing. Meeting point specified to registrants.

Free admission.

