Animation nature Pic de l’Aigle La Chaux-du-Dombief

Animation nature Pic de l’Aigle La Chaux-du-Dombief mercredi 16 juillet 2025.

Animation nature Pic de l’Aigle

Pic de l’Aigle La Chaux-du-Dombief Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:30:00

fin : 2025-08-13 16:30:00

Date(s) :

2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13

Animation nature A travers les noeuds du temps.

Découvrez les bases de la géologie du Jura, les paysages qui en découlent et la faune et flore qui habitent les lieux.

Chaque mercredi du 9 juillet au 13 août, de 14h30 à 16h30.

Gratuit, sur inscription à l’Office de tourisme Haut-Jura Grandvaux.

Prévoir une tenue adaptée à la randonnée et de l’eau. .

Pic de l’Aigle La Chaux-du-Dombief 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25 info@haut-jura-grandvaux.com

English : Animation nature Pic de l’Aigle

German : Animation nature Pic de l’Aigle

Italiano :

Espanol :

L’événement Animation nature Pic de l’Aigle La Chaux-du-Dombief a été mis à jour le 2025-07-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX