Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles Saint-Denis-Lanneray
Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles Saint-Denis-Lanneray mercredi 20 mai 2026.
Saint-Denis-Lanneray
Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles
Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Eure-et-Loir Nature organise une animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles .
Animation accessible à tous et sur inscription obligatoire par mail ou téléphone.
Le lieu du rendez-vous sera dévoilé lors de l’inscription. .
Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 96 asso@eln28.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Eure-et-Loir Nature is organizing a nature event entitled Plongez au coeur de l’or des abeilles ( Dive into the heart of bee gold ).
L’événement Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN