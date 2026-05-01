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Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles Saint-Denis-Lanneray

Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles Saint-Denis-Lanneray

Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles Saint-Denis-Lanneray mercredi 20 mai 2026.

Ville : 28200 Saint-Denis-Lanneray

Département : Eure-et-Loir

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Denis-Lanneray

Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles

Saint-Denis-Lanneray Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 16:30:00

Date(s) :
2026-05-20

Eure-et-Loir Nature organise une animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles .
Animation accessible à tous et sur inscription obligatoire par mail ou téléphone.
Le lieu du rendez-vous sera dévoilé lors de l’inscription.   .

Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 30 96 96  asso@eln28.org

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English :

Eure-et-Loir Nature is organizing a nature event entitled Plongez au coeur de l’or des abeilles ( Dive into the heart of bee gold ).

L’événement Animation nature Plongez au coeur de l’or des abeilles Saint-Denis-Lanneray a été mis à jour le 2026-05-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

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