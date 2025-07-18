Animation nature « Réveillons nos sens dans la nature ! » M.A Nature Pern
Animation nature « Réveillons nos sens dans la nature ! » M.A Nature Pern vendredi 18 juillet 2025.
Animation nature « Réveillons nos sens dans la nature ! » M.A Nature
Laromiguière Pern Lot
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2025-07-18 10:00:00
fin : 2025-07-18 12:00:00
2025-07-18 2025-08-22
Découvrir nos sens en éveil dans la nature au travers à des ateliers ou activités ludiques, sensorielles et créatives !
Activité pour tous à partir de 5 ans, dans un espace calme et ressourçant en pleine nature au cœur du Quercy-Blanc.
Découvrir nos sens en éveil dans la nature au travers à des ateliers ou activités ludiques, sensorielles et créatives !
Activité pour tous à partir de 5 ans, dans un espace calme et ressourçant en pleine nature au cœur du Quercy-Blanc. .
Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com
English :
Discover our senses in nature through fun, sensory and creative workshops and activities!
Activities for all ages, from 5 upwards, in a quiet, rejuvenating natural setting in the heart of Quercy-Blanc.
German :
Entdecken Sie unsere wachen Sinne in der Natur durch spielerische, sensorische und kreative Workshops oder Aktivitäten!
Aktivität für alle ab 5 Jahren in einem ruhigen und erholsamen Raum inmitten der Natur im Herzen des Quercy-Blanc.
Italiano :
Scopriamo i nostri sensi nella natura attraverso laboratori e attività divertenti, sensoriali e creative!
Attività per tutte le età, dai 5 anni in su, in un ambiente naturale tranquillo e rigenerante nel cuore della regione del Quercy-Blanc.
Espanol :
Descubre nuestros sentidos en la naturaleza a través de talleres y actividades divertidas, sensoriales y creativas
Actividades para todas las edades a partir de 5 años, en un entorno natural tranquilo y rejuvenecedor en el corazón de la región de Quercy-Blanc.
