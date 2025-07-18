Animation nature « Réveillons nos sens dans la nature ! » M.A Nature Pern

Animation nature « Réveillons nos sens dans la nature ! » M.A Nature Pern vendredi 18 juillet 2025.

Animation nature « Réveillons nos sens dans la nature ! » M.A Nature

Laromiguière Pern Lot

Tarif : 9 – 9 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-22

Découvrir nos sens en éveil dans la nature au travers à des ateliers ou activités ludiques, sensorielles et créatives !

Activité pour tous à partir de 5 ans, dans un espace calme et ressourçant en pleine nature au cœur du Quercy-Blanc.

Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

English :

Discover our senses in nature through fun, sensory and creative workshops and activities!

Activities for all ages, from 5 upwards, in a quiet, rejuvenating natural setting in the heart of Quercy-Blanc.

German :

Entdecken Sie unsere wachen Sinne in der Natur durch spielerische, sensorische und kreative Workshops oder Aktivitäten!

Aktivität für alle ab 5 Jahren in einem ruhigen und erholsamen Raum inmitten der Natur im Herzen des Quercy-Blanc.

Italiano :

Scopriamo i nostri sensi nella natura attraverso laboratori e attività divertenti, sensoriali e creative!

Attività per tutte le età, dai 5 anni in su, in un ambiente naturale tranquillo e rigenerante nel cuore della regione del Quercy-Blanc.

Espanol :

Descubre nuestros sentidos en la naturaleza a través de talleres y actividades divertidas, sensoriales y creativas

Actividades para todas las edades a partir de 5 años, en un entorno natural tranquilo y rejuvenecedor en el corazón de la región de Quercy-Blanc.

L'événement Animation nature « Réveillons nos sens dans la nature ! » M.A Nature Pern a été mis à jour le 2025-07-22