Informations pratiques

Sainte-Eulalie-en-Born

Animation nature

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte responsable (parent) Gratuit

Sur inscription – Places limitées

RV 14h Maison Marie Bailly à côté du camping -durée 1h30 .

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 11 87 60

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English : Animation nature

L’événement Animation nature Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs