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Animation nature CAMPING DU LAC Sainte-Eulalie-en-Born

mercredi 21 octobre 2026 · CAMPING DU LAC · Sainte-Eulalie-en-Born

Animation nature CAMPING DU LAC Sainte-Eulalie-en-Born

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
CAMPING DU LAC
Adresse
1590 Route du Lac
Ville
40200 Sainte-Eulalie-en-Born
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Sainte-Eulalie-en-Born

Animation nature

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:00:00
fin : 2026-10-28 15:30:00

Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28

Ouvert aux enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’un adulte responsable (parent) Gratuit
Sur inscription – Places limitées
RV 14h Maison Marie Bailly à côté du camping -durée 1h30   .

CAMPING DU LAC 1590 Route du Lac Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 11 87 60 

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English : Animation nature

L’événement Animation nature Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs

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