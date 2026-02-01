Animation nature Sentier d’eau et de nature Soulaines-Dhuys

Animation nature Sentier d’eau et de nature

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25

D’importants travaux de restauration de la fonctionnalité des zones humides du domaine Saint-Victor ont été menés grâce au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Voire et de la Communauté de Communes Vendeuvre-Soulaines, comprenant notamment le reméandrage du cours d’eau.

Venez découvrir avec le CPIE cette zone humide, sur laquelle passera le futur sentier d’interprétation. Au programme découverte de la biodiversité liées aux milieux humides et de l’évolution attendue suite à ces travaux.

Attention, il est nécessaire de vous inscrire au préalable. .

Domaine Saint-Victor Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 28 33 contact@cpiesudchampgne.fr

