Animation nature sur le site de l’Ancienne Carrière de Sassy, Les Quatre Vents, Sassy

Animation nature sur le site de l’Ancienne Carrière de Sassy Samedi 18 juillet, 14h00 Les Quatre Vents Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Accompagnés du CEN Normandie, laissez-vous guider pour découvrir le patrimoine naturel de ce site privé habituellement fermé au public. Entre fronts de taille, pelouse calcicoles, dalles de grès…ouvrez grand les yeux ! La flore et les insectes nous offriront leur plus beau spectacle.

Munissez-vous de votre appareil photo, gourde, tenue adaptée à la météo (casquette, lunettes de soleil…).

Partenaires financiers : FEDER, Europe, Carrières de Vignats et de Normandie, Pierre Charron SA

(3-4km/2h30) – Niveau 1

Les Quatre Vents Les Quatre VentsPas de descriptionSASSY Sassy 14170 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]

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