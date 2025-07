ANIMATION NATURE SUR LES OISEAUX à Cap Loire à Montjean sur loire CAP LOIRE Mauges-sur-Loire

ANIMATION NATURE SUR LES OISEAUX à Cap Loire à Montjean sur loire

jeudi 24 juillet 2025.

CAP LOIRE
20 Rue d'Anjou
Mauges-sur-Loire
Maine-et-Loire

Début : 2025-07-24 11:00:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

2025-07-24 2025-08-21

Plongez dans le monde des petits oiseaux et des oiseaux de Loire à Cap Loire

Découvrez ou redécouvrez nos amis à plumes et apprenez-en davantage sur leur mode de vie. Oiseaux des jardins ou oiseaux des bords de Loire, c’est l’occasion de prendre le temps de les écouter, de les apercevoir ou de les voir ! Une balade d’observation facile et instructive ! .

CAP LOIRE
20 Rue d'Anjou
Mauges-sur-Loire 49570
Maine-et-Loire
Pays de la Loire
+33 2 41 39 07 16
contact@caploire.fr

English :

Dive into the world of small birds and Loire birds at Cap Loire

German :

Tauchen Sie in Cap Loire in die Welt der Kleinvögel und der Vögel der Loire ein

Italiano :

Tuffatevi nel mondo dei piccoli uccelli e degli uccelli della Loira a Cap Loire

Espanol :

Sumérjase en el mundo de las pequeñas aves y los pájaros del Loira en Cap Loire

