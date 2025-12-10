Animation Nature Traces et empreintes Maison de la Nature Limoges
Animation Nature Traces et empreintes Maison de la Nature Limoges mercredi 17 décembre 2025.
Animation Nature Traces et empreintes
Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif plein : 5 EUR
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Profitez d’un atelier en salle autour de la découverte et la reconnaissance de différentes empreintes et indices de la faune sauvage.
Renseignements et réservations en lien. .
Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
