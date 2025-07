Animation Nature Traces et empreintes Limoges Maison de la Nature Limoges

Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Profitez d’un atelier en salle autour de la découverte et la reconnaissance de différentes empreintes et indices de la faune sauvage.

Renseignements et réservations en lien. .

Maison de la Nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36

