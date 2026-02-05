Animation nature Traces et indices de mammifères Saintes

Animation nature Traces et indices de mammifères

Parking de la Palu (RDV) Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 09:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-03-04 2026-07-10

Et si vous deveniez enquêteur·rice de la nature ?

Les animaux sont souvent invisibles… mais leurs traces racontent leur histoire. Empreintes, terriers, poils, restes de repas partez à la recherche des indices laissés par les habitants furtifs de La Palu

.

Parking de la Palu (RDV) Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 23 47

English :

Why not become a nature investigator?

Animals are often invisible? but their tracks tell their story. Footprints, burrows, hairs, meal scraps: set off in search of the clues left by La Palu’s stealthy inhabitants

